Menderes’e kurulan kumpası tekrarlamak istiyorlar

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in yargılandığı cuntacı mahkemeyi sahnede eleştirdiği için bir dönem gözaltına alınan sanatçı İlham Gencer, SABAH'a konuştu. 96 yaşındaki usta sanatçı, Menderes ile ilk karşılaştıkları ve kendisine şarkı söylediği günleri anlattı. İlham Gencer, düzmece mahkemeye tek karşı çıkanın kendisi olduğunu söyleyerek, "Beni de alıp sorguladılar. O mahkeme bir tiyatroydu. Menderes, Türkiye'yi çağ atlatmasının kurbanı oldu. İç ve dış mihrakların ortaklaşa çalışmasıyla ortadan kaldırdılar. Bu tamamen emperyalist bir kumpastır. Türkiye'nin gelişimini istemeyen dış mihrakların senaryosuydu" dedi. Aynı senaryonun bugün de devreye sokulduğunu belirten Gencer şöyle devam etti: "Ülkemize çağ atlatan Adnan Menderes için kurulan kumpasın bir benzeri şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kurulmaya çalışılıyor. Türkiye'nin güçlenmesini ve çağ atlamasını istemeyen emperyalist ülkeler, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın iradeli duruşuyla ve halkın artık düşmanını tanımasından dolayı bu tip senaryoların tekrarlanmasına müsaade edilmeyecektir. Çünkü Türk halkı bütün senaryoların farkında."