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'den son dakika açıklaması: 11 terörist etkisiz

: "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."

AA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 09:50 Son Güncelleme: 17.9.2020 10:06 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması: 11 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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MSB'den son dakika açıklaması: 11 terörist etkisiz
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