MSB'den son dakika açıklaması: 11 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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