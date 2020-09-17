Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün makamında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından ziyaret edildi. Bir görüşme gerçekleştiren Bakan Koca ve Karamollaoğlu'nun korona virüs üzerine sohbet ettiği ve bilgi alışverişinde bulundukları belirtildi.

"VERDİĞİM BİLGİLER GÖNLÜNÜ MÜSTERİH ETTİ"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında görüşmeye ilişkin kamuoyuna bir açıklama yaptı. Bakan Koca "Ülkemizin deneyimli siyasetçilerinden, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ağabeyimizle sohbet etme şansımız oldu. Koronavirüs salgınında son durum, sağlık altyapımız ve hizmetlerimiz hakkında konuştuk. Verdiğim bilgiler gönlünü müsterih etti. Ziyareti için müteşekkirim." ifadelerini kullandı.

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