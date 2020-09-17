Şişli, nefret söylemi ile manevi tacizde bulunmuş

İsmek'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin hakkında kurulan araştırma komisyonu raporunu tamamlandı. Temel Halklar Komisyonu'nda 10 Şubat 2020'de kurulan komisyonun yaptığı incelemede çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İBB Meclisi'nde raporu okuyan Temel Haklar Komisyonu Başkanı Kadir Çakır, komisyonun, Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da belediyede yaptığı toplantıya katılan isimlerle görüştüklerini dile getirdi. Şişli'nin, söz konusu toplantıda tamamı kadın olan İSMEK bölge sorumlularına karşı sarf ettiği sözlerin nefret söylemi içerdiğini dile getiren Çakır, Şişli'nin daha önce çalıştığı TEİAŞ'ta da benzer davranışlar sebebiyle disiplin cezası aldığını belirterek şunları aktardı: "Şişli'nin, söz konusu toplantıda bekar olanlara, 'İtfaiyecilerle tanıştıralım, eşleştirelim.', başörtülü olanlara, 'Kapalısınız, toplu taşımalarda ter içinde kalırsınız, kokarsınız.' şeklinde ifadeler kullandığı tespit edilmiştir. Şişli'nin belirtilmesine rağmen görevinden açığa alınmadığı, yalnızca görevlerini başka bir Genel Sekreter Yardımcısının vekaleten yürüttüğü, ücretlerinin tam olarak kendisine ödendiği öğrenilmiştir."