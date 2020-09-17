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SON DAKİKA! 'den açıklaması; Alçakça bir şiddet

sözcüsü gündemi meşgul eden 'nin yaşlı adamı tekme tokat dövdüğü görüntülerle ilgili bir açıklama yayınladı. Çelik "Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor. Her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış bu. Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin" dedi.

Giriş Tarihi: 17.9.2020 16:54 Son Güncelleme: 17.9.2020 17:11 ABONE OL
SON DAKİKA! AK Parti'den Halil Sezai açıklaması; Alçakça bir şiddet

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor. Her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış bu. Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin.

"VİCDAN YOKSUNU"

Bu barbara "muhalif" ya da "iktidar karşıtı" diyerek sahip çıkanların olması ise utanılacak bir durum. Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz. Ahlakı ya da alçaklığı iktidar karşıtlığı üzerinden değerlendirmek akıl ve vicdan yoksunluğudur.

"BU İNSAN AHLAKINA UYGULANAN BİR ŞİDDET"

Yaşlı bir insana uygulanan bu şiddet toplumun ahlakına ve vicdanına uygulanıyor. Yapan kişinin kimliğine bakarak bu şiddeti sahiplenenler daha büyük şiddete imza atıyor. Buna kim prim veriyorsa, tüm kavramları istismar eden zihinsel bir şiddeti yayıyor.

"HASSASİYET GÖSTEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Bu alçak eylem sonucu şiddete uğrayan mağdur vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu konuda hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyoruz. "

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SON DAKİKA! AK Parti'den Halil Sezai açıklaması; Alçakça bir şiddet
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