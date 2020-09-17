Son dakika: Halil Sezai ile ilgili sıcak gelişme! Tutuklama talebiyle sevk edildi...

Türkiye, Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'e yönelik darp görüntülerini konuşuyor. Yanındaki iki kişi ile birlikte yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Sezai'nin darp görüntüleri ortaya çıkınca tepki çığ gibi büyüdü. Savcılık harekete geçerek, Sezai'yi ifadeye çağırdı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na polis eşliğinde getirilen Halil Sezai, "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılığa ifade verdi.

Son dakika: 67 yaşındaki adamı öldüresiye döven Şarkıcı Halil Sezai Adiye'de | Video

HALİL SEZAİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Yaşlı adamı döven Halil Sezai, pişman olduğunu, öfkesini kontrol edemediğini söyleyerek özür dilemişti. Tepkilerin dinmediği Sezai, yaşlı adama yönelik saldırısı ile ilgili verdiği ifadenin ardından tutuklama talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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