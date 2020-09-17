Vali Yerlikaya devlet övünç madalyası tevcih töreni'nde konuştu

Bakırköy'de bir otelde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlenen törendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, gaziler, şehit ve gazi yakınları katıldı. Törende bir konuşma yapan Vali Yerlikaya, "Siz gazilerimizin, siz şehit yakınlarınızın şahsında, bütün gazilerimiz ve şehitlerimizi, her biri şehit yakını olan aziz milletimizi muhabbet ve saygıyla selamlıyorum. Ebediyete irtikal etmiş olan şehit ve gazilerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Osman Gazi. Hem cihan devleti Osmanlı'nın, hem Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi unvanını taşıyor. Gazilik kurucu bir unvan. Kurucu bir güç. Koruyucu bir kalkan. Bir millet, bir memleket bilinci. Bir şehadet, bir şehitlik yolu. Vatan evlatları, bu bilinçle nice destanlar yazdılar. Vatana can oldular, istikbal oldular, istiklal oldular. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1 Mart 1922'de meclis kürsüsünden: 'Bütün devletlerin kurtuluşu şu sözdedir. Barış ve esenlik istersen savaşa hazır ol.' diye hitap etmişti. Bu söz, şehitlerimiz ve gazilerimizin rehberidir. Düşmana ve tehdide karşı milli duruşumuzdur. Devletlerinin, milletlerinin, memleketlerinin barış ve esenliği için vazgeçtikleri canları; aldıkları yaralarla, şehit ve gaziler bir milletin varlığının teminatıdır. Vatanın selameti için; sınır boylarında, Afrin'de, El-bab'ta, İdlip'te Kandil'de, Akdeniz'de, Libya'da görev başında bulunanlar, şehit ya da gazi olmayı şeref sayan aynı ruhun, aynı ecdadın evlatları. Elini, ayağını, başını, gözünü, kulağını, canını, ülkesinin barış ve esenliği için gözünü kırpmadan feda edenlerin unvanı şüphesiz maddi bir unvan değil. Şehitlik ve gazilik unvanı, kurumlar ve kuruluşlar üstü bir unvan. Mükâfatı takdir edilemez bir medeniyet seviyesi bir civanmertlik derecesi."

Bugün gazilerimiz ve şehit yakınlarına tevcih ettiğimiz Devlet Övünç Madalyası, kendilerine milletçe duyduğumuz şükranın sembolik bir nişanı." diyen Yerlikaya "Aziz hatıralarına, büyük fedakarlıklarına, yeryüzü durdukça ne yapsak, az gelir, az kalır. Her birimiz bir şehit, bir gazi namzediyiz. 15 Temmuz'da bütün dünya gördü 83 milyon böyleyiz. Ancak şehitlik de gazilik de nasip işi. Şehit ve gazi olamıyorsak, şehit ve gazilerin maneviyatına sığınmak, onların makamlarına gereken ihtimamı göstermek, hepimizin boynunun borcu. Milleti, şehirleri, meclisleri, belediyeleri, sokak ve caddeleri gazi unvanı ile şeref bulan bir vatanda; gazi olamayanlara düşen, gazilerin gölgesine koşmak, uğruna canlarını feda ettikleri memlekete hizmet etmek."

Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: Bugün Devlet Övünç Madalyası tevcih edeceğimiz gazilerimiz ve şehit yakınlarımızın şahsında; Bütün gazi ve şehitlerimizi şükranla, minnetle yad ediyorum. İyi ki vardınız. İyi ki varsınız. Sağ olun. Vatan sağ olsun.