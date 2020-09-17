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Yalan ifadeler üzerinden dini değerlere saldıran 'ya cevap

Başkanı 'ı söylemediği sözler ile eleştirmeye kalkan 'ya yalanlama geldi. Dua ve inanç üzerinden milletin değerlerine saldıran Emin Çapa'ya cevap Diyanet İşleri Başkanlığı Basın müşavirliğinden geldi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 17.9.2020 12:52 Son Güncelleme: 17.9.2020 12:53 ABONE OL
Yalan ifadeler üzerinden dini değerlere saldıran Emin Çapa'ya cevap

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı söylemediği sözler ile eleştirmeye kalkan Emin Çapa'ya yalanlama geldi. Dua ve inanç üzerinden milletin değerlerine saldıran Emin Çapa'ya cevap Diyanet İşleri Başkanlığı Basın müşavirliğinden geldi. İşte ayrıntılar...

İnternet üzerinden yapılan sahipsiz bir paylaşımda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın fotosu ile 'koronavirüsü dualarla yeneceğiz' ifadesinin yer aldığı bir görseli paylaşarak "Hoş geldin ortaçağ karanlığı" diyen Emin Çapa'ya cevap Basın Müşaviri Burak Orhan'dan geldi.

Orhan "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın böyle bir açıklaması yoktur. Yalandır iftiradır Umarım özür dileme erdemini gösterirsiniz." dedi.

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Yalan ifadeler üzerinden dini değerlere saldıran Emin Çapa'ya cevap
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