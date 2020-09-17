Yaşlı adamı döven Halil Sezai’nin o tweeti yeniden gündem oldu

İstanbul Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında tartışma çıkmıştı. Bu tartışma sonucu Halil Sezai, yaşlı adamı tekme tokat dövmüş, bu anlara ilişkin görüntüler gündem olmuştu.



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İFADESİ ALINDI



Halil Sezai'ye tepkiler yükselirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Halil Sezai'nin 'Silahla Kasten Yaralama', 'Hakaret', 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' ve 'Tehdit' suçlarından ifadesi alınmak üzere kolluk kuvvetlerine ek talimat verildiği öğrenilmişti. Ardından gözaltına alınan Halil Sezai, ifadesi ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.





Tüm bu gelişmeler sonrası Halil Sezai'nin 15 Temmuz darbe girişimi zamanı attığı tweet sosyal medyada viral oldu. O dönem attığı ve sonrasında sildiği 'Bu memlekette polis var, meclis var, yargı var(!) Millet sokağa çıkıp askerle mi çatışsın? Bu nasıl mantık? Derdiniz ne? Bu nasıl çağrı?' tweetiyle yeniden gündeme gelen Halil Sezai'nin halkın sokağa çıkmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.



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15 Temmuz'dan kısa süre sonra Bursa'da verdiği konserde de şarkıcılığın yanı sıra sahnede siyaset yapan Halil Sezai'nin "Hiç fark etmez yani biri birine, biri diğerine, al birini vur ötekisine. Şahsım olarak bundan kusasım var, artık nefret ediyorum" şeklinde konuştuğu biliniyor…









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