Yılmaz Özdil'in, Akar'a hakaret suçundan yargılanmasına devam edildi

Yılmaz Özdil hakkında, Kasım 2014'te katıldığı bir televizyon programında, Mustafa Kemal Atatürk ile kıyasladığı dönemin Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik sözleri nedeniyle dava açıldı. Askeri Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenlenen, 'Astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir ve komutanlara güven hissini yok etmeye matuf olarak alanen tahkir veya tezyif edici fiil ve hakaret' suçundan açılan davanın görülmesine Ankara 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.



Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Sanık Yılmaz Özdil'in avukatı Ceren Yakaşır, Milli Savunma Bakanlığı'nın davada katılan olmasına bir diyecekleri olmadığını; ancak Akar'ın davada katılan olmasının hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, talebin kabul edilmemesini istedi. Avukat Yakaşır ayrıca dosyayı yeniden incelemek için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, Akar'ın katılan olması talebinin kaldırılması isteğinin reddine karar vererek, Milli Savunma Bakanlığı ve Hulusi Akar'ın davaya katılma talebini kabul etti. Dosyayı yeniden incelemesi için sanık avukatına süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



Önceki celsede avukatı aracılığıyla savunma yapan Özdil, suçlamaları kabul etmeyerek, kişisel olarak kimseyi hedef almadığını, konuşmasında askerlik mesleğinin önemini anlatmaya çalıştığını ve hakaret kastı bulunmadığını ileri sürmüştü.