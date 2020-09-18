15 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Yıldırım-1 Cudi Operasyonunda, istihbarat üzerine harekete geçen MİT ve İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, Cudi Dağı bölgesinde, ortaklaşa gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda, 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Hava harekâtının ardından bölgeye giden Jandarma Özel Harekât Timleri, e 2 teröristin cesedi ile birlikte iki M-16 piyade tüfeği, silah, el bombası ve mühimmat ele geçirdi. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın müdahalesi ve kara ateş destek vasıtalarının kullanımıyla etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde de eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.