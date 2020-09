2053 vizyonu için Bismillah

Başkan Erdoğan, dün videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan şöyle dedi:AK Parti'de unvanlar değişebilir ama ülkeye ve millete hizmet yarışı bitmez. Her arkadaşımız kendisine yarın farklı görevlerde yeniden sorumluluk tevdi edilebileceğinin bilinciyle, partimizle ve milletimizle olan gönül bağını hiç eksiltmeden devam ettirmelidir. Unutmayalım hak bir dava yolunda verilen mücadele seçime kadar değil, mezara kadar sürer.Bizi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'e ilişkin hedeflerimize ve hayallerimize taşıyacak bu sürecin başarısı için hep birlikte daha çok çalışmalıyız. Zaman su gibi akıp gidiyor. Kendimizi bu hıza uygun bir çalışma temposuna sokmazsak önce yavaşlamaya, ardından durmaya, ardından gerilemeye mahkum oluruz. Asıl acısı diğer partilere benzeriz ki Allah bizi böyle bir akıbetten muhafaza eylesin diyorum. Türkiye'nin 2053 vizyonunu somutlaştıracak zihni egzersizler, beklenti ve talep tespitleri, analizler, teknik ve siyasi proje hazırlıkları için de şimdiden bismillah demeliyiz.Ülkemizi başkaları öyle istediği veya sadece onlardan öyle gördüğümüz için değil, milletimiz layık olduğu için kalkındırmaya, geliştirmeye, hak ve özgürlükleri en geniş manada tesise çalışıyoruz. Bunun adına demokrasi dememiz, tüm dünyadaki ortak kavram olduğu içindir. Avrupa ve ABD, demokrasi ve ekonomide tümüyle yerle yeksan olsa bile biz milletimizi her alanda kalkındırmaya, hak ve özgürlüklerini genişletmeye devam edeceğiz. Kendimizle birlikte ister tarihi bağlara dayansın, ister yeni ilişkiler kurmuş olalım tüm dostlarımız ve kardeşlerimiz için de aynı mücadeleyi vermekte kararlıyız. Bunun adı Türkiye modelidir. Başka bir yerde insani değerler üzerine bina edilmiş böylesine samimi bir demokrasi, adil bir kalkınma hedefi, köklü bir hak ve adalet ideali bulamazsınız. İnşallah 2053 vizyonumuzu bu model üzerine inşa edeceğiz.Mesele Türkiye tamamen çekilirse Suriye bir anada barışa, huzura ve özgürlüğe mi kavuşur? Mesela, Türkiye orada kurulan tezgahı görmezden gelirse ertesi gün Kuzey Irak, tüm teröristlerden mi temizlenir? Mesela Türkiye yaşananlara sırtını dönerse Libya'da darbeciler köşelerine çekilip ülkenin yönetimini meşru iradeye mi bırakır? Mesela Türkiye, her şeyden vazgeçerse Fransa, başındaki kifayetsiz muhterisin yol açtığı savrulmalardan kurtulup sağduyulu bir siyasete mi yönelir? Mesela AB, Türkiye tüm haklarından feragat ederse uzunca bir zamandır ülkemize karşı uyguladığı çifte standardı terk edip bize verdiği sözleri tutmaya mı başlayacak? Mesela, böyle bir durumda bölgede hesabı olan devletler, her şeyi bir kenara bırakarak çekip gidecek mi? Mesela, sürekli ülkemize ekonomik tuzaklar kurmak için çabalayanlar pişman olup bize destek mi verecekler? Küçük bir kesim dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde bu sorulara aklı başında olup da 'evet' cevabı verebilecek kimseyi görmedim, duymadım, tanımıyorum.