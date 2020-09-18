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şehidini gözyaşlarıyla karşıladı

'ta yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan'ın cenazesi 'ya getirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 10:43 Son Güncelleme: 18.9.2020 10:44 ABONE OL
Ağrı şehidini gözyaşlarıyla karşıladı
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerin havan mermisi ile düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Harun Arslan'ın naaşı memleketi Ağrı'ya getirildi. Sabaha doğru Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na getirilen şehit için havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Törende şehidin ailesi ayakta durmakta zorlanırken, aile için tekerlekli sandalyeler getirildi. Acılı aileyi Ağrı Valisi Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan teskin etmeye çalışırken, şehidin cuma namazı sonrasında defnedileceği belirtildi.
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Ağrı şehidini gözyaşlarıyla karşıladı
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