Şehit için düzenlenen odada yatağı Türk bayrağıyla örtülürken, şehidin kişisel eşyalarının yanı sıra şehit düştüğü yerin toprağı ile hiç giymediği ayakkabıları da odada yer alıyor.

Şehit babası İzzet Koç, AA muhabirine, oğlunun anılarını yaşatmak için odayı hazırladıklarını söyledi.

Oğlunun şehit olmadan önce böyle bir oda istediğini ifade eden Koç, "Oğlum silah arkadaşları ile şehit olan bir arkadaşının ailesinin evine gittiğinde böyle bir oda görmüş. Arkadaşlarına, 'İnşallah benim de böyle bir odam olur' demiş. Şehit olunca arkadaşları oğlumun orada kullandığı eşyaları getirerek böyle bir oda düzenledik." dedi.

"EVLAT ACISI BAŞKA BİR ŞEYE BENZEMİYOR"

Oğlu Sercan'ın uzman olmadan önce de askerliğini Hakkari Yeşiltaş Karakolunda yaptığını belirten Koç, şunları dile getirdi:

"Askerden gelince, 'Baba ben uzman olup tekrar Hakkari'ye gideceğim' dedi. İlk tercihi idi, orası geldi. Takdiriilahi, oraya gitti, şehit oldu. Evlat acısı başka bir şeye benzemiyor. Bir tarafta şehitlik bir tarafta vatan sevgisi. Bazen düşünüyorsun benim çocuğum olmasaydı da... O zaman vatanı kim bekleyecek? Diğer çocuğumu da deseler vallahi onu da yollarım. Çünkü 4 tarafımız düşmanlarla çevrili. Bu vatanı Çanakkale'de 12 yaşındaki çocuk gidip kurtardıysa neden bizim 20-25 yaşındaki çocuğumuz kurtarmasın. Bundan dolayı da gurur duyuyorum."

"KIZ ARKADAŞININ ALDIĞI AYAKKABILARI GİYEMEDEN ŞEHİT OLDU"

Bazen oğlunu rüyasında gördüğünü anlatan Koç, şöyle devam etti:

"Rüyamda evin önünde bir araba, bu nedir diye dışarı çıktım. Arabadan Sercan indi. Oğlum sen öldün ya dedim. 'Baba sus' deyip eve girdi. 'Ben ölmedim. Biz gizli olarak o dağlarda yaşıyoruz. Biz olmazsak o dağlarda o askerleri kim koruyacak. Biz onlardan önce o dağları geziyoruz onlar bizden sonra oralara geliyor. Bölüğün bile haberi yok sakın bölüğe haber etme.' dedi. Bir de çiçek sularken gördüm, ne yapıyorsun oğlum diye sorduğumda, 'Baba ben artık bu vazifeye geçtim. Çiçekleri kokla fakat sakın verme.' dedi."

"KIZ ARKADAŞI AYAKKABI ALMIŞ, ONLARI GİYEMEDEN ŞEHİT HABERİ GELDİ"

Anne Naciye Koç ise bu oğlunun odasını her gün temizleyerek hasret giderdiğini söyledi.

Anne Koç, "Bu odayı Sercan'ım için yaptık. Bu odada Sercan'ımın her şeyi var. Her gün burayı temizliyor, hasret gideriyorum. Burada oğlumun şehit olduğu yerin toprağı var her gün onu kokluyorum, aklıma geliyor. Konuştuğu kız vardı İstanbul'da en son izindeyken oraya gitmişti, kız arkadaşı ayakkabı almış, onları giyemeden şehit haberi geldi. Onları da burada saklıyorum."