Bunlar insanlık düşmanı

Nusaybin'in Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce 3 Nisan'da uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu şehit olan 27 yaşındaki mühendis Mazlum Gözenoğlu için ailesinin yaşadığı acı dinmedi. Gözenoğlu'nun ailesi teröre tepkisini dile getirirken, baba Hüseyin Gözenoğlu, "Oğlum inşaat sahasında elinde kalemi, metresi, bilgisayarı varken hain, kalleş, insanlık düşmanı PKK tarafından şehit edildi. Suçu emekçi olmak, okumak, aydın olmak. İlla ki her evden bir şehit mi vermemiz gerekiyor uyanmamız için?" diyerek duygularını paylaştı. Oğlunun ekmek parası için ter döken Kürt bir işçi olduğunu hatırlatan baba Gözenoğlu, "Mazlum bir Kürt işçisi olarak, 2,5 yaşında ve 50 günlük çocuğu, eşi, annesi ve babası için şehit oldu, bunu halkımız görsün. Güya Kürtleri savunan insanları, ekmeği için koşanları katledenlere seyirci kalan veya destek verenleri görsünler" diye konuştu.SON dönemde yaşanan sivillere yönelik terör saldırılarına değinen Gözenoğlu, şunları kaydetti: Diyarbakır'da orman işçileri katledildi. Bir insan düşünün, o kadar yoksul ki elinde bir tek baltası var, ormana gidecek, odun getirecek. Bunu da katledeceksin. Bunu nereye sığdıracaksın? Şırnak'ta işçiler yine katledildi. Van'da insani yardım dağıtmaya gidenleri katlediyorlar. Bunları görün. Gelelim bunların siyasi uzantılarına... Bunların hiçbirinin sesi çıkmıyor. HDP çıkıyor, 'demokrasi', 'barış' diyor. İşinin başında ekmeği için çalışanlar şehit ediliyor. Mazlum ve Mazlum gibi bu kadar kişi şehit ediliyor. Buna sessiz sedasız kalıyorsan benim gözümde Mazlum'u katledenlerden bir farkı yok. Hatta onlar bu insanlardan cesaret alarak bu eylemleri yapıyor. Bunlar nasıl milletin içine çıkıyor nasıl barıştan bahsediyor nasıl insan haklarından bahsediyor? Bunlardan daha ne bekliyorsunuz? Size yatırım getirecek halleri yok, şehirler yıkıldı. Bunların derdi Kürt değil, Kürtleri basamak olarak kullanmak. İnşallah bu azimle, milletimizin ve kahraman ordumuzun desteğiyle yeneceğiz. Ama halk olarak bize daha fazla görev düşüyor. Tepkilerimizi yüksek sesle gösterelim, Diyarbakır anneleri gibi. O benim gözümde büyük bir mücadeledir. Diyarbakır annelerini saygıyla selamlıyorum.