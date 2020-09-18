Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 14:09 Son Güncelleme: 18.9.2020 14:11 ABONE OL
CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Güzelmansur, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Şu anda evde dinlendiğini ve sağlık durumunun gayet iyi olduğunu aktaran Güzelmansur, şunları kaydetti:

"Son günlerde Kovid-19 hızla yayılıyor, artan vakalar bunu açıkça gösteriyor. Dikkatli olmaya özen gösterelim. Ayrıca pandeminin ülkemizde görüldüğü ilk günden bu zamana kadar fedakarca mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımıza, eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, sağlıklı günlerde tekrar bir araya gelmeyi temenni ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız."

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı çok önemli açıklamalar!

AXA varsa Sağlığım Tamam
AXA varsa Sağlığım Tamam
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA