Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan’a saldırıda karar çıktı

Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın içinde bulunduğu araca 7 Aralık 2016 tarihinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianamede, savcı Çalışkan ve 2 koruma polis memuru "müşteki", olayın ardından yakalanan Rıza Özçolak ise "şüpheli" sıfatıyla yer almıştı.

İddianamede, tutuklu Rıza Özçolak'ın saldırının azmettiricisi olduğu belirtilirken 18 yaşından küçük şüpheliler G.K, U.G.A., S.A. ve C.Ö. hakkındaki soruşturmanın Çocuk Suçları Bürosunca yürütüldüğü kaydedilmişti.



Savcı Evliya Çalışkan ve Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 polis memurunun bulunduğu araca TEM Otoyolu Kuzey Yolu Edirne istikametinde seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendiği anlatılan iddianamede, savcı Çalışkan ve koruma polislerinin saldırıdan yara almadan kurtuldukları belirtilmişti.





Saldırının ardından olayı sosyal medya üzerinden terör örgütü DHKP/C'nin üstlendiği vurgulanan iddianamede, olay yeri inceleme tutanağına yer verilmişti. Olayın çocuk yaştaki 4 şüpheli tarafından işlendiğinin ancak eylemin gerçekleşmesi için silah temin eden ve talimatı veren kişinin şüpheli Rıza Özçolak olduğu bildirilmişti.

Dava İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülmeye başlanmıştı. Davanın bugün karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan sanık Rıza Özçolak'ın tutukluluk halinin devamına hükmederken dosyasının tefrik edilmesine karar verdi.





O ŞÜPHELİLERE CEZA YAĞDI



Heyet, yaşı 18'den küçük şüpheliler C.Ö., U.G.A., ve G.K.'nin terör amaçlı katılan kamu görevlisine karşı görevinden ötürü iştiraken kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçunu işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına hükmetti. Yine şüphelilerin eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığından indirim yapılarak 15 yıla indirildiği, olay anında 15 yaşından büyük 18'den küçük olduğunu gözönüne alan mahkeme şüpheli çocukların suçunu 10 yıla indirdi. Şüphelilerin saygılı duruşları ve cezanın gelecekleri üzerindeki olumsuz etkisini kaydeden mahkeme, cezayı 8 yıl 4 ay olarak belirlendi.

C.Ö., U.G.A., ve G.K.'nin ayrıca 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 4 yıl 5 ay hapislerine hükmedildi. Suçta örgüt adına silah kullanan şüphelilere ayrıca biner lira adli para cezası verildi.





G.K.'nin ayrıca 'Cebir ve tehdit kullanılarak terör amaçlı silahla nitelikli konut dokunulmalığının ihlali' suçunu işlediği, bu nedenle 2 yıl 2 ay hapse mahkum edildiği belirtildi. Ayrıca şüphelinin tutuklanmasına hükmedildi.

2 POLİS İÇİN AYRICA DAVA AÇILACAK



Kararda, C.Ö., U.G.A., ve G.K. hakkında polis memurlarına iki kez terör amaçlı katılan kamu görevlisine karşı görevinden ötürü iştiraken kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından iddianame hazırlanması ve soruşturma yürütülmesi için suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.

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