Son dakika: Bakan Koca'dan "en babayiğit kişiye" çağrı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, "İçimizdeki en babayiğit kişi için; testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İçimizdeki en babayiğit kişi için; testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin 83 milyona, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanına yararı var."

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