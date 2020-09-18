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Son dakika: 'dan "en babayiğit kişiye" çağrı

Türkiye'nin koronavirüse karşı olan mücadelesi devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika paylaşımı geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İçimizdeki en babayiğit kişi için; testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur." uyarısında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 11:45 Son Güncelleme: 18.9.2020 11:57 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca'dan en babayiğit kişiye çağrı
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, "İçimizdeki en babayiğit kişi için; testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İçimizdeki en babayiğit kişi için; testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin 83 milyona, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanına yararı var."

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Son dakika: Bakan Koca'dan "en babayiğit kişiye" çağrı
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