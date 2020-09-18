SON DAKİKA: Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu hilafet sözleri ile alay konusu oldu: Atatürk değil, AK Parti kaldırdı...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hilafet sözleri nedeniyle alay konusu oldu. CHP'nin kanalı Halk TV'de Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, 'Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı' dedi. Karamollaoğlunun sözleri sosyal medyada viral oldu, birçok kişi tarafından tiye alındı.

Halk TV'de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan skandal hilafet açıklaması | Video

KARAMOLLAOĞLU'NDAN ALAY KONUSU OLAN HİLAFET SÖZLERİ

Karamollaoğlu, moderatörün, 'Türkiye'de tekrardan bir hilafet ve İslam Cumhuriyeti olabilir mi?' sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

Türkiye'de hilafet vardı aslında da bu arkadaşlar kaldırdı. Hilafet kaldırılırken Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir söz vardı; Hilafet TBMM şahsı manevisinde mündemiç olduğu için kaldırılmamıştır. Yani hilafet kalkmadı. Siz (AK Partililer) Meclis'in gücünü ortadan kaldırınca hilafeti siz yok ettiniz.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Temel Karamollaoğlu'nun sözleri sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok kişi Karamollaoğlu'nu tiye alan yorumlarda bulundu. İşte o yorumlardan bazıları:

Siyasette ikinci dereceden üç bilinmeyenli eleştiri yapılmaz. Halka ne demek istediğini direkt söylersin. Bu yaşta hala bunu anlamadınız mı Temel bey:)

Böyle saçmalık görmedim.

% 1'lik fani...

Ne anlamsız yorum...

Nasıl lafı toparlayacağını bilemedi, kendi bile ulan ben ne diyorum acaba kıvamında...

O zaman Cumhuriyet'i Ak Parti ilan etmiş oluyor otomatik olarak. E o zaman Atatürk nerede kalıyor?

Ulu bilge başkan:):)