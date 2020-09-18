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Son dakika: ’da terör operasyonu! 5 kişi gözaltında

’da ve / terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 17:11 ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa’da terör operasyonu! 5 kişi gözaltında
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terör ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından DEAŞ ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Viranşehir, Ceylanpınar ve Suruç'ta düzenlenen operasyonlarda DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu örgüt mensubu ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün sosyal medyadan propagandasını yapan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılar jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Son dakika: Şanlıurfa’da terör operasyonu! 5 kişi gözaltında
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