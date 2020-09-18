‘Terör örgütüne katılmamda HDP’li vekillerin payı var

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik suikast için terör örgütü PKK'dan keşif talimatı aldığını itiraf eden Sonay B. ve ona yardım eden iki sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ifade veren tutuklu sanık Sonay B., PKK'ya16 yaşındayken katıldığını, kendisine, "Sizi 10 günlüğüne götüreceğiz, sonra göndereceğiz" denildiğini belirterek "Bunda, HDP'li milletvekilinden tutun da dağdaki küçük yaştaki birinin bile payı vardır" dedi. ANKARA