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'dan, İspanyol Gribi örneği: Tahminen 50- 100 milyon can kaybı oldu

SAĞLIK Bakanı , İspanyol Gribi'nde tahminen 50- 100 milyon can kaybının olduğunu belirterek, "Hastalığa yol açan H1N1 virüsü, bugünkü koronavirüsle aynı şekilde bulaşıyordu" dedi.

Giriş Tarihi: 19.9.2020 21:16 ABONE OL
Bakan Koca'dan, İspanyol Gribi örneği: Tahminen 50- 100 milyon can kaybı oldu

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "100 yıl önce dünya bir salgın yaşadı. İspanyol Gribi salgınında tahminen 50-100 milyon can kaybı oldu. Hastalığa yol açan H1N1 virüsü, bugünkü koronavirüsle aynı şekilde bulaşıyordu. Sizce, can kaybı neden I. Dünya Savaşındakinden bile fazlaydı? Üzerinde düşünmeye değer bir soru" ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca'dan, İspanyol Gribi örneği: Tahminen 50- 100 milyon can kaybı oldu
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