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Son dakika! Bakan Pakdemirli: Ayvalık'taki kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den son dakika açıklaması geldi. Bakan Pakdemirli Ayvalık'taki yangının kontrol atlına alındığını belirterek "Ayvalıktaki , Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimizin etkili müdahalesi ve Belediyelerimizin de desteğiyle tamamen kontrol altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.9.2020 06:11 Son Güncelleme: 20.9.2020 06:39 ABONE OL
Son dakika! Bakan Pakdemirli: Ayvalık'taki yangın kontrol altına alındı

Son dakika açıklamasına göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yangın hakkında bir son dakika açıklaması geldi.

Bekir Pakdemirli: "Ayvalıktaki yangın, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimizin etkili müdahalesi ve Belediyelerimizin de desteğiyle tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangında yerleşim yerlerinde herhangi bir hasar meydana gelmemesi için büyük çaba sarf edilmiş ve bunda da başarılı olunmuştur. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam etmektedir." dedi.

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Son dakika! Bakan Pakdemirli: Ayvalık'taki yangın kontrol altına alındı
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