Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Corona tedavisi gören Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme izlendi

Corona tedavisi gören 'in klinik seyrinde düzelme izlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 'in klinik seyrinde düzelme izlendiği bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 19.9.2020 15:12 ABONE OL
Corona tedavisi gören Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme izlendi

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtildi.

Son 24 saat içinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, Böcek'in klinik seyrinde düzelme izlendiği ifade edildi.

Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması uyarısında bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Corona tedavisi gören Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme izlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA