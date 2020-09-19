Dostu gibi şehadete erişti

Kuzey Irak'ta şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'ın 4 yıl önce Hakkari'de şehit olan arkadaşı Uzman Çavuş Haşim Yenigül ile birlikte olan fotoğraflarıyla 'Senden ayrılalı gülmedim dostum' diyerek klip hazırladığı ortaya çıktı. Kılınç, bundan 4 yıl önce 3 Eylül 2016'da 12 teröristin etkisiz hale getirildiği Çukurca Dağbaşı Tepe üs bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Haşim Yenigül (27) ile birlikte aynı timdeydi. Yıllarca aynı timde omuz omuza görev yapan Kılınç arkadaşı Yenigül'ün şehit olmasından kısa süre sonra arkadaşıyla birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaşıp 'Senden ayrılalı gülmedim dostum' türküsü eşliğinde bir klip hazırlayıp sosyal medya hesabında paylaştı. Geçen yıl Kahramanmaraş'a gelip Yenigül'ün mezarını ziyaret eden Kılınç, "Rahat uyu dostum. Rahat uyu kardeşim hainlerin kökünü kazıyoruz. Allah bana ve bu timdeki silah arkadaşlarına seninle cennette buluşmayı nasip eder inşallah" demişti. Kılınç'ın şehadet haberi üzerine şehit Yenigül'ün eşi Leyla Yenigül ise, sosyal medyada şehit Kılınç'ın klibini yayınlayıp "Kavuştunuz dostunla abi. Rabbim şehadetini kabul etsin" diye yazdı.