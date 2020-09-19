Fahiş zamma İBB önünde protesto

İstanbul Tekel-Gazete Bayileri Esnaf Odası üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) büfe kiralarına yaptığı yüzde 400 ila yüzde 600 arasındaki zamları protesto etti. Oda üyeleri, İBB karşısındaki Saraçhane Parkı'nda toplandı. "Hak hukuk adalet, herkes için adalet" yazılı pankart açan katılımcılar, "Büfeler yenilensin işletmeciler değil", "Yandaş değil emekçiyiz", "Coronayla savaşmak istiyoruz sizinle değil" şeklinde dövizler taşıdı. Grup, "Hak, hukuk adalet", "Büfeme dokunma" şeklinde sloganlar attı. Bayi sahipleri adına konuşan İstanbul Tekel ve Gazete Bayileri Odası Başkanı Ferihan Karasu, yapılan bu zammın adalet ve vicdana aykırı olduğunu söyledi.