İletişim Başkanlığı’na iki yeni görev

CumhurbaşkanlığI Kararnamesi ile İletişim Başkanlığı'na "stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin politikaları belirlemek, bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak" görevi verildi. Bu görevleri yerine getirmek üzere İletişim Başkanlığı bünyesinde "Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı" ihdas edildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ülkemize yönelik kara propaganda, manipülasyon ve dezenformasyonla etkin şekilde mücadele edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.