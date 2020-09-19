İşi sıkı tutmak durumundayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar Hz Ali Camisi'nde kıldı. Namaz sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, koronavirüs ile mücadelenin kararlılıkla sürmesi gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi;Koronavirüs önlemleri bazı kişiler tarafından ciddiye alınmamaya başlandı. İşi biraz gevşetince baka sayıları yeniden arttı. Şimdi işi sıkı tutmak durumundayız. Olumlu dönüş bazı illerimizde başladı. Bunu büyükşehirlerimiz başta olmak üzere süratle eski durumuna döndürelim. Aşı çalışmalarımız süratle devam ediyor. Yılbaşından itibaren bazı önemli sinyaller alacağımızı görüyoruz. Firmalarımız bazı önemli sinyaller veriyor.(Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac'ın görevi bırakma kararı) Serrac'ı geçen hafta bir kabulüm oldu. Ardından böyle bir gelişme ve böyle bir haber alma, bizler için üzücü olmuştur. Libya gibi bir yerde, Trablus'ta biliyorsunuz bir ara olumsuz gelişmeler oldu. Serrac yönetimi, darbeci Hafter'den kurtulma noktasına kadar geldi. Elinde sonunda darbeci Hafter kaybedecek bunu görüyoruz. Serrac'ın aldığımız haberleri sonrası biz de kendisine haberler ulaştırdık. Heyetlerimizin hafta içinde bazı görüşmelerimiz olabilir.(Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim) Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir görüşme olabilir mi? Bizim için önemli olan, hangi şartlarda, neyi görüşeceğiz? Meis'te yaptıklarını dayatma olarak görüşeceklerse gerek yok.Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun da bir anlamı var. Niye çektik, anlamlı bir mesaj. Diplomasiye bir fırsat yaratalım, Yunanistan bu fırsatı olumlu karşılasın diye yaptık. Ama bu demek değil ki, artık tamamen bizim araştırmalarımızı durdurma anlamına gelecek. Tamir bakımı bitince, Oruç Reis görevine dönecektir.