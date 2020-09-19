İstanbul Valiliği son dakika duyurdu... İstanbul için 'HES kodu' kararı!

Son dakika haberleri.... İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dün yaptığı toplantıda İstanbul için çok önemli HES kodu kararı aldı. Bugün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 18.09.2020 Cuma günü saat 09.00'da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında toplanmıştır. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi elzemdir. İçişleri Bakanlığının; 14.08.2020 tarih ve 13180 sayılı ve 20.08.2020 tarih ve 13429 sayılı Genelgeleri ile izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç), hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sistemi belirlenmişti.

Öte yandan, evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşlarımızın, İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edilmiştir.



Bunun önüne geçilmesi amacıyla; "Hayat eve sığar (HES) kodu" uygulamasının 23.09.2020 Çarşamba gününden itibaren; Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılması, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması,

Kararları alınmıştır.

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