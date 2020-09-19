İstanbul’da yeni mesai düzenlemesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai düzenlemesi ile ilgili yapılan çalışmalar ve alınan kararlarla ilgili bilgi verdi.İstanbul'da, haziran sonu itibarıyla toplam 5 milyon 225 bin 983 çalışanın bulunduğunu dile getiren Yerlikaya, "Pandemi öncesinde ulaşımda günlük yolcu sayımız, yaklaşık 7,6 milyon bugün bu sayının 4,1 milyon seviyelerine düştüğünü görüyoruz" dedi. Yerlikaya, İl Pandemi Kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için kamunun yanı sıra özel sektörde de kademeli mesai saati ve esnek çalışma usulüne geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varıldığını aktardı.Kamudaki mesai saatlerini paylaşan Yerlikaya, resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf, okul öncesi (ana sınıfı) ve özel eğitim okullarının da ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinin, 21 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da ders başı yapacaklarını, ikinci haftadan itibaren öğrencilerin saat 09.30'da derse başlayacaklarını kaydetti.Diğer kamu kurumlarındaki masai düzenlemeleri ile ilgili de bilgi veren Yerlikaya, "28 Eylül'den itibaren, vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz ile İl Jandarma, İl Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 07.00'de başlayıp kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edecekler. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz 08.00-16.30. Sağlık teşkilatımız 08.30-16.30. Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda 09.00-16.30 saatleri arasında mesai uygulanacaktır. Yerlikaya, ayrıc özel sektör temsilicileriyle de görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.