Şehitlere veda

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan operasyonunda, PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Harun Arslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç, Ağrı ve Mersin'de düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı.Piyade Teğmen Harun Arslan (27), memleketi Ağrı'daki Ulu Cami'de tören düzenlendi. Annesi Nuray ve eşi Dilek Aslan da ayakta durmakta güçlük çekerken, tekerlekli sandalye ile törene katılan baba Fuat Aslan ise fenalık geçirdi. Kanseri tedavisi gören ve hastalığı atlatan Fuat Aslan, "Ben de şehit olacağım, çocuklarım da olacak. Yine şehitlik, yine şehitlik. Vatan sağ olsun" dedi. Ağrı Merkez Şehitliği'nde toprağa verilen şehidin Dilek Aslan ile geçen kış resmi nikah kıydığı, düğünü de önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı öğrenildi. Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç (32) için de memleketi Mersin'in Mut ilçesinde tören düzenlendi. Şehidin Silifke M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan kardeşi İbrahim Kılınç da askeri personelin gözetiminde törene katıldı. 3 yaşında bir oğlu ve 1 yaşında bir kızı olan şehidin naaşı Mut Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.