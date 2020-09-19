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SON DAKİKA! 3 terörist teslim oldu

tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Terör örgütüne 2014 ve 2015'te katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün ve 'de güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

AA
Giriş Tarihi: 19.9.2020 09:19 Son Güncelleme: 19.9.2020 09:30 ABONE OL
SON DAKİKA! 3 terörist teslim oldu

Foto: Arşiv

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu Mardin ve Şırnak'ta 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

MARDİN VE ŞIRNAK'TA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla, terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubunun Mardin ve Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, yılbaşından bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 157'e yükseldiği kaydedildi.

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SON DAKİKA! 3 terörist teslim oldu
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