Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüsü yendi

Son dakika: ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüsü yendi

Eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili , hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu. Yıldırım, yaptığı açıklamada "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 19.9.2020 15:15 Son Güncelleme: 19.9.2020 15:38 ABONE OL
Son dakika: Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüsü yendi

Binali Yıldırım yapılan son koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

YILDIRIM SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Binali Yıldırım, "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı?" açıklamasını yaptı.



Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın, geçen 3 Eylül'de Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan PCR test sonuçları pozitif çıkmış ve evde tedavi görmüşlerdi.

İstanbul'da HES kodu kararı: Zorunlu hale geldi

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüsü yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA