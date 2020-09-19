SON DAKİKA | Türkiye'de güncel corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 18 Eylül 2020 Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde bir hayvan pazarında ilk olarak ortaya çıktığı bilinen ve bu tarihten itibaren dünya geneline tıp uzmanlarını bile şoke eden hızla yayılım gösteren coronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de de etkisini sürdüren koronavirüsün ilk vaka teşhisinden itibaren günümüze kadar 7 bin 315 vatandaşımız vefat etti. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ekiplerinin uzmanlığında yapılan analiz ve filyasyon çalışmalarıyla elde edilen günlük entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı ve günlük test sayıları, Sağlık Bakanı Dr. Fahretttin Koca'nın kişisel Twitter hesabından ve Bilim Kurulu Toplantısı günlerinde televizyon canlı yayını vasıtasıyla vaka ve ölü sayısı ile günlük tablo olarak son durum verileri kamuoyuna açıklanıyor. Bu bilgiler ışığında 18 Eylül 2020 Cuma vaka ve ölü sayısı ile entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayısı verilerini öğrenmek isteyenler 18 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından Twitter hesabı üzerinden 18 Eylül 2020 Cuma Türkiye vaka ve ölü sayıları ile corona virüsü son durum tablosu verileri açıklandı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın günlük tablo son durum tablosu analizleri ile 18 Eylül Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ve günlük tablo verileri şöyle...
İşte Bakan Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri
Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 CAN kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. BİRLİKte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz.
Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın.
Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz.
Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım.
57 CAN kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. TEDBİRde BİRLİK olalım virüse fırsat vermeyelim.