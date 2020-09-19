Türk mutfağının zenginliği dünyaya kitapla tanıtılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin asırlık yemek kültürünün tanıtılması için hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabına katkı sunan akademisyen, uzman ve şeflerle bir araya geldi. Proje kapsamında Huber Köşkü'nde düzenlenen programda konuşan Emine Erdoğan, bu ortak çaba sayesinde Türk mutfak kültürünün çeşitli yönleriyle yurt dışında tanıtılabileceğini belirtti. Kültürümüzde yemeğin bir şifa aracı olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, şöyle konuştu: "Etin, meyve ve pirinç ile buluşmasının, sağlıkla ilgili bir nedeni var malum. Bu anlamda Türk mutfağı, insanın kendi bedenini tanıması, cismaniyetinin şifrelerini çözmesi için de bir yaşam rehberi. Dolayısıyla kitabımızın başlığı olan 'asırlık tarifler', bize Türk mutfağının uzun bir tarihe yayılan bir bilgelik yolculuğu olduğunu da fısıldıyor. Bizim mutfağımızda, ezelden beri tek bir lokmanın bile israf edilmesini önleyecek nice reçete var. Atıksız mutfak anlayışı, doğaya saygımızın yanında edep ve adap kültürümüzün de yansımasıdır." Programa, kitabın hazırlanmasına katkı sağlayan akademisyen, uzman ve şefler katıldı.