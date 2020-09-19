Üsküdar’da drone destekli koronavirüs denetimi

Koronavirüsle mücadele kapsamında Üsküdar Meydanı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.



Polis ekipleri karadan, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de havadan vatandaşların maske ve mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti. Maskesini doğru şekilde takmayan vatandaşlar drone yardımıyla tespit edilerek uyarılarda bulunuldu. Bazı vatandaşlar drone uyarılarının ardından maskelerini düzelterek yollarına devam etti. Meydanda arkadaşını yolcu etmeye gelen Ahmet Keser "Denetimler çok güzel, uygulamaların devam etmesini isterim. Devletimiz koronavirüs ile ilgili tedbirler alıyor. Vatandaşların da maske ve sosyal mesafe konusunda duyarlı olması gerekiyor. Kurallara uymamız gerekiyor" diye konuştu.