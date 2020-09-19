‘Yıldırım-12 Beşkaynak’ operasyonu başladı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca "Yıldırım-12 Beşkaynak" operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 44 timde 747 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 operasyonları kapsamında da bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi, 38 işbirlikçi yakalandı. 141 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Yıldırım-5 Amanos operasyonu kapsamında Adıyaman'ın Bağtepe köyü Yedioluk mezrasında gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist öldürüldü. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında ise saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.