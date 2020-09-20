Cezaevlerinde görüntülü görüşme 1 Ekim’de başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı, gündemi değerlendirdi. Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun yaşça büyük birisine yönelik saldırısının asla kabul edilemeyeceğini belirten Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle oldu:(Halil Sezai) Ben de şiddetle kınıyorum. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Kamuoyu önünde sanatçıların, sporcuların ve siyasetçilerin örnek olma gibi misyonu vardır.Cezaevlerinde görüntülü görüşmeyi de pilot olarak 1 Ekim'de başlatacağız. Ankara'da ve İstanbul'da kadın cezaevlerinde başlatacağız.Bu hafta itibarıyla Ankara'da pilot olarak e-duruşmayı başlattık. Başarıyla gidiyor. Bunu Ankara'nın hepsine, İstanbul'a ve diğer illere de yaygınlaştıracağız. (İdam cezası) Bu konu bir kanun ya da yönetmelikle olacak bir konu değil, malum anayasada olması gerekiyor. Bu husus Meclis'in ve siyasal ve sayısal olarak bir konsensüsun konusu olur ancak. Dolayısıyla Meclis'te tüm siyasi partilerin bu konuda uzlaşısı, değerlendirmesiyle olabilecek bir konu.