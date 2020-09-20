Çirkin saldırıya en sert tepki

Yunanistan'da yayın yapan faşist "Dimokratia" adlı gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazete manşetinden küfür ve hakaretlerle saldırdı. Çirkin saldırıya ise Türkiye'den sert tepkiler geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saldırıyı kınadığını belirterek, "Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, alçaklığın bir politika olmadığını, sadece yapan ve yaptıranların içinde debelendikleri ve layık oldukları hayat tarzının bir göstergesi olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye olarak, istisnasız her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanıdır; Başkomutanımızdır" ifadelerine yer verdi.
Yunan mevkidaşı Stelios Petsas'a bir mektup gönderen İletişim Başkanı Fahrettin Altun da saldırıyı en sert biçimde kınadığını belirterek, Yunan hükümetine bu utanmazlığın sorumlularından hesap sormaları çağrısında bulundu.
Fahrettin Altun, mektubunda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, aşırı sağ bir yayının ön sayfasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerin yayımlanmasını en güçlü biçimde kınıyorum" ifadelerini kullandı. Altun, mektubunda, "Yabancı bir lidere hakaret etmek ancak çaresizliğin ve mantıktan yoksunluğun bir işareti olabilir. Bu, ne basın özgürlüğünün ne de ifade hürriyetinin kapsamına girmemektedir." ifadelerine yer verdi. Çirkin manşete gösterilen diğer tepkiler şöyle:
ÇİRKİN VE ALÇAKÇA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Yunanistan'da bir gazetenin
Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve
alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz.
Bu alçakça yayınların arkasında bazı
Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki
zehirli dili var. Bu alçak ifadeler
o politikacıların alnına yapışır.
Türkiye hakkında alçakça ifadeler
kullananlar, Yunanistan'ı sadece silah satılacak bir
sömürge pazarı gibi görenleri saygıyla karşılıyorlar.
Türkiye'nin iyi komşuluk yaklaşımına düşmanlık
ediyorlar. Yunanistan'a Afrika'daki eski sömürgeleri
gibi davrananları dost zannediyorlar.
SALDIRARAK ÇİRKEFLEŞİYOR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:
Doğu Akdeniz'de haklarımızı korumak
ve diyalog ile sorunları çözmek için verdiğimiz
bütün çabalara karşı duran, savaş ve çatışma
için arzu duyan karanlık ve düşman bir zihniyet
Cumhurbaşkanımıza ahlaksızca saldırarak çirkefleşiyor.
Yunanistan'da gazete adı altında çıkarılan bu
paçavranın bu alçak saldırı ülkemizin taviz vermeyen
duruşuna, haklı tezlerine karşı duyulan hazımsızlığın
çirkin bir tezahürüdür.
TÜRK HACKERLAR SİTEYİ UÇURDU
Sık sık Türkiye ile ilgili provokatif haberlerin yer aldığı gazetenin manşetinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a alçakça küfür edilmişti. Bu küstah ve alçak saldırının ardından hacker grubu harekete geçti. Hackerlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Yunan gazetesini hackledi.