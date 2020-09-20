Çirkin saldırıya en sert tepki

Yunanistan'da yayın yapan faşist "Dimokratia" adlı gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazete manşetinden küfür ve hakaretlerle saldırdı. Çirkin saldırıya ise Türkiye'den sert tepkiler geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saldırıyı kınadığını belirterek, "Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, alçaklığın bir politika olmadığını, sadece yapan ve yaptıranların içinde debelendikleri ve layık oldukları hayat tarzının bir göstergesi olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye olarak, istisnasız her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanıdır; Başkomutanımızdır" ifadelerine yer verdi.Yunan mevkidaşı Stelios Petsas'a bir mektup gönderen İletişim Başkanı Fahrettin Altun da saldırıyı en sert biçimde kınadığını belirterek, Yunan hükümetine bu utanmazlığın sorumlularından hesap sormaları çağrısında bulundu.Fahrettin Altun, mektubunda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, aşırı sağ bir yayının ön sayfasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerin yayımlanmasını en güçlü biçimde kınıyorum" ifadelerini kullandı. Altun, mektubunda, "Yabancı bir lidere hakaret etmek ancak çaresizliğin ve mantıktan yoksunluğun bir işareti olabilir. Bu, ne basın özgürlüğünün ne de ifade hürriyetinin kapsamına girmemektedir." ifadelerine yer verdi. Çirkin manşete gösterilen diğer tepkiler şöyle:Yunanistan'da bir gazeteninCumhurbaşkanımıza dönük çirkin vealçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz.Bu alçakça yayınların arkasında bazıYunanlı politikacıların Türkiye hakkındakizehirli dili var. Bu alçak ifadelero politikacıların alnına yapışır.Türkiye hakkında alçakça ifadelerkullananlar, Yunanistan'ı sadece silah satılacak birsömürge pazarı gibi görenleri saygıyla karşılıyorlar.Türkiye'nin iyi komşuluk yaklaşımına düşmanlıkediyorlar. Yunanistan'a Afrika'daki eski sömürgelerigibi davrananları dost zannediyorlar.Doğu Akdeniz'de haklarımızı korumakve diyalog ile sorunları çözmek için verdiğimizbütün çabalara karşı duran, savaş ve çatışmaiçin arzu duyan karanlık ve düşman bir zihniyetCumhurbaşkanımıza ahlaksızca saldırarak çirkefleşiyor.Yunanistan'da gazete adı altında çıkarılan bupaçavranın bu alçak saldırı ülkemizin taviz vermeyenduruşuna, haklı tezlerine karşı duyulan hazımsızlığınçirkin bir tezahürüdür.Sık sık Türkiye ile ilgili provokatif haberlerin yer aldığı gazetenin manşetinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a alçakça küfür edilmişti. Bu küstah ve alçak saldırının ardından hacker grubu harekete geçti. Hackerlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Yunan gazetesini hackledi.