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'ta Kovid-19'dan 64 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip korona virüs (KOVİD-19) tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bugün 'ta açıklanan verilere göre 64 kişi hayatını kaybetti. Ülkede bugüne kadar hayatını kaybedenlerin toplamda 8 bin 555'e ulaştığı belirtildi. Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 4 bin 522 artışla 253 bin 591'e ulaştı.

AA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 00:25 Son Güncelleme: 21.9.2020 00:52 ABONE OL
Irak'ta Kovid-19'dan 64 kişi hayatını kaybetti

KOVİD-19 tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkeler gün gün vaka ve ölü sayılarını paylaşıyor. Irak'ta ise bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı.

64 KİŞİ YAŞAMINI KAYBETTİ

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde salgında 64 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 438 yeni vaka tespit edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 8 BİNE ULAŞTI

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 555'e, vaka sayısı da 319 bin 35'e çıktı. Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 4 bin 522 artışla 253 bin 591'e ulaştı.

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Irak'ta Kovid-19'dan 64 kişi hayatını kaybetti
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