Son dakika: Bakan Akar'dan Yunan gazetesinin provokasyonuna sert tepki!

Bakan Hulusi Akar şu sözleri kullandı:Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiçkimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz.

Bakan Akar ayrıca gerekli işlemlerin hızlıca yapılması gerektiğinin altını çizerek "Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz." diye ekledi.

ÇİRKİN MANŞETE TEPKİLER SÜRÜYOR!

Türkiye'den Yunan gazetesinin çirkin manşetine tepkiler devam ediyor. Daha önce İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunan mevkidaşı Stelios Petsas'a gönderdiği mektupta, Yunanistan'da bir gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmesini kınadı.

EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUM

Fahrettin Altun mektubunda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, aşırı sağ bir yayının ön sayfasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerin yayımlanmasını en güçlü biçimde kınıyorum." ifadesini kullandı.

HESABI SORULMALI

Türkiye'nin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının dün yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladığını belirten Altun, mektubunda "Öte yandan, bu tür hakaretlerin Yunan Ceza Kanunu'na göre cezaya tabi olduğunu vurgulamak istiyor, Yunan hükümetini bu utanmazca ve acınası hareketin sorumlularından hesap sormaya çağırıyorum." sözlerine yer verdi.

İletişim Başkanı Altun, "Yabancı bir lidere hakaret etmek ancak çaresizliğin ve mantıktan yoksunluğun bir işareti olabilir. Bu, ne basın özgürlüğünün ne de ifade hürriyetinin kapsamına girmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: NEDENİ YUNANLI SİYASİLERİN ZEHİRLİ DİLİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır." sözleriyle ahlaksız manşete tepki gösterdi.

Çelik, ayrıca "Türkiye hakkında alçakça ifadeler kullananlar, Yunanistan'ı sadece silah satılacak bir sömürge pazarı gibi görenleri saygıyla karşılıyorlar. Türkiye'nin iyi komşuluk yaklaşımına düşmanlık ediyorlar. Yunanistan'a Afrika'daki eski sömürgeleri gibi davrananları dost zannediyorlar. Bazı Yunanlı politikacılar ve alçak ifadeleri kullanan basın organları kendi ülkelerini böyle zavallı duruma düşürüyorlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan alçak ifadeleri Türkiye düşmanı Yunanlı politikacılara iade ediyoruz." ifadelerini kullandı.