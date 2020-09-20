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: Bu fotoğraflar bugün 'da çekildi! Herkes oraya koştu...

haberi: 'da sahile çok yakın noktada bulunan denizaltı, plajdaki vatandaşların büyük ilgisini çekti. Dikkatle hareketliliği izleyen vatandaşlar, ellerindeki telefonlar ile o anları görüntüledi.

Giriş Tarihi: 20.9.2020 13:50 Son Güncelleme: 20.9.2020 14:02 ABONE OL
Son dakika: Bu fotoğraflar bugün Antalya'da çekildi! Herkes oraya koştu...

Limanı'nda sismik arama gemisi Oruç Reis'in bakım ve ikmali devam ederken, Konyaaltı Sahili açıklarında görüntülenen bir Türk denizaltısı sahil boyunca seyrederek limana demirledi.

Son dakika: Bu fotoğraflar bugün Antalya'da çekildi! Herkes oraya koştu...

Türkiye'nin sismik arama gemisi Oruç Reis'in bakım ve ikmal için Limanı'na demirlemesinin ardından bugün Konyaaltı Sahili açıklarında denizaltı görüldü.

Son dakika: Bu fotoğraflar bugün Antalya'da çekildi! Herkes oraya koştu...

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltı, üst kısmı denizin üstünde hızla seyrederken bir grup Türk askerinin de denizaltı üstünde olduğu görüldü. Limanı istikametine kıyıya paralel seyreden denizaltını gören sahildeki bazı tatilciler ilgiyle izlerken, bazıları ise cep telefonuyla kaydetti.

Son dakika: Bu fotoğraflar bugün Antalya'da çekildi! Herkes oraya koştu...

Limanı'na çok yakın bir noktada bulunan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan havalanan sahil güvenliğin helikopteri de denizaltının geçişi sırasında havada bir tam tur attıktan sonra yeniden grup komutanlığına indi.

Son dakika: Bu fotoğraflar bugün Antalya'da çekildi! Herkes oraya koştu...

Liman girişine gelen denizaltına iki yanaştırma teknesi eskortluk yaptı. Biri arkasında, diğeri önde olacak şekilde denizaltı limanın iç kısmına kadar ilerleyip burada demirledi.

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Son dakika: Bu fotoğraflar bugün Antalya'da çekildi! Herkes oraya koştu...
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