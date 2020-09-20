Son dakika: Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

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