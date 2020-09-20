Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi!

Son dakika: Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi!

'ndan yapılan son dakika açıklamada; "Terör örgütü ’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

Giriş Tarihi: 20.9.2020 13:42 Son Güncelleme: 20.9.2020 13:45 ABONE OL
Son dakika: Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

MSB'den son dakika açıklaması: 8 terörist etkisiz hale getirildi

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA