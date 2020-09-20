Son dakika: Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/vC91bMLjgD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2020
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.MSB'den son dakika açıklaması: 8 terörist etkisiz hale getirildi