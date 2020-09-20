Son dakika haberi: Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili eşinden ilk açıklama! Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?

Berna Yılmaz, Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri CNN Türk'ten Ceylan Sever'e anlattı. Hastane odasında tedavisinin devam ettiğini ve yoğun bakımda olmadığını söyleyen Yılmaz, dün çıkan hayatını kaybettiğine dair iddiaların da gerçeği yansıtmadığını, özellikle sağlığıyla, tedavisiyle ilgili Mesut Yılmaz'ın yakından ilgilendiklerini belirtti. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Yılmaz Ailesi'ni arayarak sağlık durumu ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK MI?

Koronavirüsle mücadele edildiğini belirterek özellikle izole olduğunu ve Mesut Yılmaz'a refakat ettiğini belirtti. Berna Yılmaz bu sebepten kimseyle temas kurmadığını, şu an için kameraların karşısına geçip her hangi bir açıklama yapmayacağı söyledi.

Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun stabil olduğunu da aktaran Berna Yılmaz, eğer herhangi herhangi bir durum olursa hastane yönetiminden bir açıklama geleceğini belirtti.