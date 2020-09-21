Son dakika: Yunan Dimokratia gazetesinin ahlaksız manşeti ile ilgili harekete geçildi! Adalet Bakanı Gül'den flaş hamle...

Adalet Bakanı Gül, Dimokratia gazetesinin Erdoğan'a hakaret içeren ahkalsız manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Tsiaras'a mektup gönderdi.

GEREKEN ADIMLAR ACİLEN ATILMALI

Gül, mektupta; "Barışçıl niyetlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum. Asla kabul edilemeyecek bu vahim olaya hassasiyetle yaklaşacağınıza ve Yunan makamlarınca gereken adımların acilen atılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığı ile Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

BAŞSAVCILIK DA HAREKETE GEÇTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle Yunan Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Gazete, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı doğrudan ağır küfürlerle hedef alan bir manşet ile okuyucularının karşısına çıkmıştı.

Başkan Erdoğan'ın görselinin yer aldığı kapağa, alçak ifadeler yazılmıştı. Haberin içinde de ağır hakaretlerin barındığı ifadeler yer almıştı.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU