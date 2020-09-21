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’da 97 adres altına alındı

'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 97 adres altına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 14:58 Son Güncelleme: 21.9.2020 14:59 ABONE OL
Adıyaman’da 97 adres karantina altına alındı
Adıyaman merkezde bir günde 97 adres karantinaya alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında test sonuçları pozitif çıkan vatandaşların kaldıkları ikametleri 14 gün süreyle karantinaya aldı. Pozitif çıkan testler nedeniyle Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Barbaros, Bahçecik, Fatih, İmamağa, Karapınar, Mehmet Akif, Sıratut, Sümerevler, Ulucami, Yavuz Selim, Yeşilyurt, Cumhuriyet, Varlık, Kayalık, Musalla, Siteler, Turgut Reis, Yenimahalle ve Yunus Emre Mahalleleriyle Kaş ile Bağpınar Kuyucak Köyünde 97 adresin karantinaya alınmasına karar verildi.
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Adıyaman’da 97 adres karantina altına alındı
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