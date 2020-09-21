CHP'de kaç kişi istifa etti tartışması

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, HALK TV'de "Partimiz CHP'den binlerce kişi istifa etti. Bu istifaları durduracak bir adım atılmalı. İstifa eden kişiler aranıp sorulmalı ve istifalar engellenmeli" demişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı bugün bir açıklama yaptı. CHP, Barış Yarkadaş'ın ismini vermeden yaptığı açıklamada "İddialar gerçeği yansıtmıyor, istifa eden de var, üye olan da... Üye olanların sayısı daha fazla" ifadesini kullandı.

Yarkadaş ise açıklamaya "Sadece 2019'da 11 bin istifa var. Belgesi elimde" yanıtını verdi.

İşte Yarkadaş'ın sosyal medyada yaptığı o açıklama:

ZORUNLU AÇIKLAMA:

CHP İstanbul İl Başkanlığı, az önce yaptığı açıklamada, Salı gecesi HALK TV'de katıldığım programda yaptığım açıklamaya atfen, "Partimizde olduğu söylenen istifalar gerçeği yansıtmamaktadır" demiş ve ortaya koyduğum gerçeği inkar etme yolunu seçmiştir.

Üyesi olmaktan ve hizmet vermekten onur duyduğum partimle polemiğe girmek niyetinde değilim.

Ancak, partimiz CHP'de yaşanan ve müdahale edilmesi amacıyla dile getirdiğim "Üyelerimiz istifa ediyor. Bunun önüne geçilecek adımlar atılsın" yönündeki uyarımın muhataplarınca doğru algılanamadığı ve dolayısıyla doğru bir değerlendirme yapılmadığını üzülerek görüyorum.

CHP'den bir kişi bile istifa ediyorsa, bunun sebebi araştırılmalı, o kişi aranarak şikayeti öğrenilmelidir. Bunu söyledim, yine söylüyorum. Çünkü partileri ayakta tutanlar insanlardır.

Mevcut yönetim ise beni yalanlamaya çalıştığı ama bunu başaramadığı açıklamasında "Şu kadar kişi istifa etti ama ondan daha fazlası da üye oldu" diyor.

Belli ki; istifa edenlere sadece "sayı" olarak bakılıyor ve üyelerin sayısı "bilanço" mantığıyla açıklanmaya çalışılıyor.

Açıklamadaki çelişkilere ve hiçbir gerçekliği bulunmayan ithamlara yanıt vererek zaman kaybetmeyeceğim. "İstifa iddiaları doğru değil. İstifa edenlerin yerine daha çok üye yaptık" sözü zaten yoruma gerek bırakmıyor. Çelişki, kendisini aynı paragrafta ortaya koyuyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı yalanlama gayretine girişmek yerine, son yıllarda istifa edenlerin sayısı ile istifa eden üyelerimizden kaçıyla irtibat kurduğu ve geri dönmeleri için herhangi bir girişimde bulunup bulunmadığını açıklamalıdır. Benim eleştirim bunun yapılmamasınadır.

Elimde hangi yıl kaç kişinin hangi ilçeden istifa ettiğine dair ayrıntılı bilgiler var.

Bunu YASAL HAKKIMI kullanarak ilgili kurumlardan aldım. "Türkiye'deki siyasi partilerin üye yapısı ve hareketliliği" adlı bir kitap çalışmam için ilgili kurumlara başvurdum.

Karşıma şu çıktı:

CHP İstanbul'dan sadece 2019 yılında istifa edenlerin sayısı 10.987...

Kadıköy'den istifa edenlerin sayısı 400'e yakın.

Bırakın bir yılda on bin kişinin istifa etmesini, on kişi bile istifa etse bu bir işarettir. Partili olma sorumluluğumla bu tehlikeye dikkat çekmek ve partimi uyarmak istedim.

Elimdeki tüm verileri açıklayarak emektar partililerimizi üzmek ve bu tartışmayı uzatmak istemiyorum. Genel merkezimiz ihtiyaç duyduğu takdirde kendilerine güncel üye tablosunu takdim edebilirim.

Kamuoyuna ve Atatürk'ün partisine gönülden bağlı olanlara saygıyla...