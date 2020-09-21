Son dakika: Yunan gazetesi Dimokratia'nın çirkin manşeti sonrası harekete geçildi! Suç duyurusu ve soruşturma...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığı ile Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

BAŞSAVCILIK DA HAREKETE GEÇTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle Yunan Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Gazete, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı doğrudan ağır küfürlerle hedef alan bir manşet ile okuyucularının karşısına çıkmıştı.

Başkan Erdoğan'ın görselinin yer aldığı kapağa, 'S... Git Erdoğan' şeklinde alçak ifadeler yazılmıştı. Haberin içinde de ağır hakaretlerin barındığı ifadeler yer almıştı.

Son dakika haberi: Yunan medyasının ahlaksız manşetine tepkiler büyüyor | Video

Sık sık Türkiye karşıtı söylemleri ile gündeme gelen Dimokratia isimli gazetenin çirkin manşeti sonrası Türkiye'den tepki yağmıştı. Yüz binlerce vatandaş, onlarca siyasi gazetenin alçak manşetine ağır ifadeler ile eleştiride bulunmuştu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Yunan gazetesinin alçak manşeti sonrası paylaşımlarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullanmıştı:

Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz.

Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır.

Bazı Yunanlı politikacılar ve alçak ifadeleri kullanan basın organları kendi ülkelerini böyle zavallı duruma düşürüyorlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan alçak ifadeleri Türkiye düşmanı Yunanlı politikacılara iade ediyoruz.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: BU BİR PROVOKASYONDUR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, Yunan gazetesine şu sözlerle tepki göstermişti:

Bunu en şiddetli bir şekilde kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum. Çünkü bu atılan başlığın basın özgürlüğü ile ifade hürriyeti ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu bir provokasyondur.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN YUNANİSTAN'A MEKTUP GÖNDERDİ: HESABI SORULMALI

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Yunan mevkidaşı Stelios Petsas'a, Yunanistan'da bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilmesini kınayan bir mektup göndermişti.

Fahrettin Altun, mektubunda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, aşırı sağ bir yayının ön sayfasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerin yayımlanmasını en güçlü biçimde kınıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"HESAP SORULMALI"

Türkiye'nin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladığını belirten Altun, "Öte yandan bu tür hakaretlerin Yunan Ceza Kanunu'na göre cezaya tabi olduğunu vurgulamak istiyor; Yunan hükümetini bu utanmazca ve acınası hareketin sorumlularından hesap sormaya çağırıyorum." dedi.

"BU NE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ, NE DE HÜRRİYETİ..."

İletişim Başkanı Altun, mektubunda, "Yabancı bir lidere hakaret etmek ancak çaresizliğin ve mantıktan yoksunluğun bir işareti olabilir. Bu, ne basın özgürlüğünün ne de ifade hürriyetinin kapsamına girmemektedir." ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi: Yunanistan'daki alçak manşete sert tepki! Yunan Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Son dakika: Yunan medyasından ahlaksız manşet! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağır küfürle hedef aldılar...

Erdoğan’a alçak saldırı yapan gazeteye şok: Web sitesi hacklendi