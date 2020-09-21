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Son dakika: Halis Erdoğan ölü ele geçirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında bölgedeki arama tarama faaliyetinde gri kategoride aranan Halis Erdoğan ölü ele geçirildi"

Giriş Tarihi: 21.9.2020 17:24 Son Güncelleme: 21.9.2020 17:32 ABONE OL
Son dakika: Halis Erdoğan ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan'ın ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."

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Son dakika: Halis Erdoğan ölü ele geçirildi
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