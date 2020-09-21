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Son dakika: 'da operasyonu! 14 kişiye gözaltı

'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 08:30 Son Güncelleme: 21.9.2020 08:30 ABONE OL
Son dakika: Samsun'da DEAŞ operasyonu! 14 kişiye gözaltı
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik bu sabah İlkadım ilçesinde 15 kişinin yakanmasına yönelik 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 14 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Tespit edilen adreste bulunamayan 1 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor. Gözaltına alınanların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. 14 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Son dakika: Samsun'da DEAŞ operasyonu! 14 kişiye gözaltı
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